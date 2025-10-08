Volcán de mi Tierra se convierte en el tequila oficial de la Fórmula Uno

En una nota de prensa, la empresa reveló que llegó a un acuerdo de patrocinio por los próximos diez años.
Con ello, la bebida tendrá una exposición en los más de 825 millones de aficionados que siguen la Fórmula Uno en el mundo.
La primera aparición de Volcán de mi Tierra en la máxima competición de automovilismo fue en 2023 y 2024, cuando fue patrocinador del Gran Premio de Las Vegas.
"La Fórmula Uno siempre ha sido un símbolo de prestigio y excelencia. Cuando la compañía se acercó por primera vez en Las Vegas nos dimos cuenta de que compartíamos visiones por innovar. Estamos listos para llevar nuestra colaboración al siguiente nivel", comentó el Chief Commercial Officer de la Fórmula Uno, Emily Prazer.
