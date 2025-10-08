Volcán de mi Tierra se convierte en el tequila oficial de la Fórmula Uno

Guadalajara (México), 8 oct (EFE).- El Volcán de mi Tierra se convirtió en el tequila oficial de la Fórmula Uno, según lo anunció este miércoles la compañía de licores mexicana, que tiene sede en Guadalajara y cuya historia es de más de 250 años.