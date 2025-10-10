Fórmula E, 561 millones de audiencia televisiva

Según datos compartidos por la competición, auditados por Kantar Media, la media de audiencia por carrera fue de 33 millones de personas, un 16% más que en la temporada anterior.

Número impulsado por su cita en Ciudad de México el pasado mes de junio, que estableció un registro histórico con 46 millones de espectadores en televisión, un 38 % por encima de la media. Por otra parte, en mercados como Reino Unido y Alemania, la audiencia acumulada creció un 41 % y 12 %, respectivamente.

Una comunidad internacional de aficionados, en todas las plataformas, que crece para la FE. El campeonato cuenta con 422 millones de seguidores, un incremento del 13 % interanual y del 38 %, tomando como referencia la Temporada 8. De ellos, Estados Unidos, China, Reino Unido y Alemania concentran 158 millones de seguidores, el 37 % del total.

Las visualizaciones totales a través de las redes sociales aumentaron un 47 % y las impresiones superaron los 1.390 millones -un crecimiento de +14 %-. Además, TikTok se consolidó como la plataforma de mayor expansión, con un 37 % más de seguidores, situándose como la segunda red más seguida, con 1,4 millones, solo por detrás de Facebook, con 1,5; en Instagram cuentan con 1,3.

“Los resultados de la Temporada 11 son una clara confirmación de la estrategia de Formula E: ofrecer carreras de primer nivel e impredecibles en el corazón de ciudades icónicas. Alcanzar un aumento del 14% en nuestra audiencia televisiva global, con 561 millones de espectadores, y hacer crecer nuestra ya altamente comprometida comunidad de fans hasta superar los 422 millones en todo el mundo es un logro excepcional”, afirmó Jeff Dodds, CEO de Formula E.

La Fórmula E ya se prepara para su Temporada 12, que arrancará el 6 de diciembre en Sao Paulo (Brasil), en la primera de las 12 citas -el calendario más amplio de la historia de la competición- que incluirá nuevas sedes en Madrid -Circuito del Jarama- y Miami, además del regreso a Berlín, Tokio y Shanghái. La última prueba, de nuevo en Londres (15 y 16 de agosto de 2026).

Antes, los equipos completarán los test de pretemporada en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste (Valencia), del 27 al 30 de octubre. En él participarán los 20 pilotos de los diez equipos que conforman la parrilla de cara al 2026, con aún cinco por confirmar.

Tras estos test, la FE llevará a cabo por segundo año consecutivo -En 2024 tuvo que trasladarse al Jarama por la dana en la Comunidad Valenciana- una jornada exclusiva para mujeres, con 20 pilotos que disfrutarán de un día entero en pista, con el objetivo del campeonato de dar más oportunidades a las mujeres y que en un futuro cercano se puedan asentar en la parrilla habitual de una temporada.

Además, durante estos días se desarrollará el programa ‘FIA Girls on Track’, con actividades para un centenar de jóvenes de la Comunidad Valenciana. Esta iniciativa ofrecerá talleres, visitas y encuentros con pilotos y equipos, con el fin de acercar el automovilismo a nuevas generaciones de pilotos mujeres.