Pirro reemplazará a Marc Márquez en el GP de Australia

El equipo Ducati ha informado este viernes de que será Pirro, piloto probador de la marca, el que ocupará la plaza del catalán, que ya se ha proclamado matemáticamente nuevo campeón mundial de la categoría reina y que tampoco podrá estar en el siguiente GP de Malasia.

Márquez fue embestido en la primera vuelta del Gran Premio de Indonesia por el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), lo que provocó que abandonase la carrera con evidentes gestos de dolor en el hombro derecho.

Las pruebas hechas en Madrid revelaron que sufría una fractura en la base de la apófisis coracoides y una lesión ligamentosa en el hombro derecho, para las cuales seguirá "un tratamiento conservador" y evitará el quirófano.

El GP de Australia, decimonovena prueba del Mundial 2025, se disputará del 17 al 19 de octubre en el circuito de Phillip Island.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pirro, de 39 años, ha disputado al menos una prueba del Mundial de MotoGP desde 2012. Será su carrera número 70 en la categoría reina.