Razgatlioglu recupera el mando en la primera carrera en Estoril

Razgatlioglu, que había sido el mejor en la Supepole, exhibió de nuevo su dominio pese a los intentos de las Ducati de Bautista y de su gran rival por el título, el italiano Nicolò Bulega, y ganó con autoridad sin darles opción.

La carrera tuvo que detenerse tras la vuelta inicial ante la caída de varios pilotos en la primera curva. El piloto otomano, tras partir por detrás de Bulega, había tomado rápidamente el mando por delante de Bulega y el español Álvaro Bautista (Ducati), pero no le importó esta circunstancia.

La bandera roja lo único que provocó, a parte de algunos cambios en la parrilla fue que en la segunda salida Bautista se situó en cabeza por delante de Bulega y de Razgatlioglu, que no tardó en situarse primero.

A partir de ahí se lanzó a por la victoria y a convertir la carrera en un nuevo monólogo, sin que Bulega, ganador de la segunda manga en la pasada prueba en MotorLand Aragón, pudiera impedirlo y Bautista se tuviera que conformar, cada vez más alejado, con la tercera plaza tras contener a sus perseguidores.

Con esta victoria, la vigésima de la temporada y su podio 22 consecutivo, el piloto turco lidera la general con 548 puntos, 41 más que Bulega, mientras que el italiano Danilo Petrucci queda ya muy alejado con 284 y Bautista sube al cuarto puesto con 269, dos más que el también italiano Andrea Locatelli.