Razgatlioglu también consigue la Superpole en Estoril y se acerca aún más al título

Como en la jornada anterior, el turco volvió a imponerse a las Ducati de su gran rival en la pelea por el campeonato, el italiano Nicolò Bulega, y su compañero de equipo, el español Álvaro Bautista, que finalizaron segundo y tercero, respectivamente.

Ahora, Razgatlioglu se queda aún más cerca de hacerse con el título, que podría llegar este mismo fin de semana si gana la carrera 2 Bulega no pasa del noveno puesto, o es segundo y el italiano es decimocuarto.

A la espera del desenlace, el piloto turco lidera la general con 560 puntos, 44 más que Bulega, mientras que el italiano Danilo Petrucci, tercero, queda ya muy alejado con 284, con Bautista en el cuarto con 276, tres más que el también italiano Andrea Locatelli, quinto.