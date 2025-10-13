Sebastién Loeb y Daniel Sanders, nuevos líderes del Rally de Marruecos

Loeb fue el más rápido con un tiempo de 2h 49:43, en una jornada marcada por el mal día del catarí Nasser Al Attiyah (Dacia), que había marcado el mejor tiempo en el prólogo del domingo y que terminó a 12:40 de la cabeza.

El francés alcanzó así su victoria número 81 y aventaja en la general a 0:27 segundos al sueco Mattias Ekström (Ford), en segundo puesto; y a 0:29 del brasileño Lucas Moraes (Toyota), tercero.

Además, los españoles Nani Roma y Carlos Sainz, ambos pilotos de Ford, terminaron a 0:44 y 1:55 del líder como cuarto y sexto, respectivamente.

En motos, 'Chucky' Sanders, vigente campeón del Dakar, registró el mejor tiempo con 3h 04:37 aventajando en 1:25 minutos a su compañero de equipo, el español y líder del Rally2, Edgar Canet; en 4:05 al sudafricano Ross (Honda); y a 4:32 del español Tosha Schareina (Honda), segundo y tercero cuarto, respectivamente.

De esta forma, Sanders desbanca al estadounidense Ricky Brabec (Honda), que había sido el mejor en el prólogo del pasado domingo, como líder de la general, en una jornada en la que acabó en el quinto puesto y a 5:43 de la cabeza.

Así, el australiano encabeza una nueva competición en la última prueba de 2025, año que ha sido fructífero para él tras ganar su primer Dakar en motos, el Abu Dhabi Desert Challenge, el South African Safari Rally o el Campeonato Mundial de Rally Raid.

La clasificación deja a Sanders como primero, con un tiempo de 3h17:30 con 1:35 sobre Canet, segundo; con 4:18 sobre Branch; 4:28 sobre Schareina, cuarto; y 5:38 sobre Brabec, quinto.

El Rally de Marruecos, que se celebrará hasta el 17 de octubre, continuará este martes con la segunda etapa, también con salida y llegada en Efroud.