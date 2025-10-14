Di Giannantonio y Morbidelli se sienten "muy a gusto" en Phillip Island

Fabio di Giannantonio, en la nota de prensa de su equipo, el 'VR46' que dirige el español Pablo Nieto, asegura que "el fin de semana australiano es uno de los mejores del año; sin duda, está entre los tres primeros en mis preferencias".

"El ambiente allí es único; estamos en una isla increíble con un circuito rapidísimo, lleno de curvas especiales y únicas que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo, por lo que llegamos muy motivados y queremos hacerlo bien", indica en la nota 'Diggia', quien afirma que su objetivo es "revertir la situación después de las dos últimas carreras y volver a la cabeza".

En el caso de su compañero de equipo Franco Morbidelli, recuerda que "el fin de semana en Indonesia fue duro, pero el domingo tuvimos muy buenas sensaciones, así que llegamos a Australia con ganas de continuar por el mismo camino y mejorar".

"Phillip Island es un circuito que siempre me ha gustado mucho y en el que el año pasado luché por el cuarto puesto durante toda la carrera, así que fue un fin de semana positivo y espero que este año sea igual, ya veremos qué tiempo hace, pero estamos preparados para todo y nos sentimos fuertes", afirma Morbidelli.

