El equipo LCR Honda confirma al brasileño Diogo Moreira para 2026

Redacción deportes, 14 oct (EFE).- El equipo 'LCR Honda' del italiano Lucio Cecchinello ha confirmado la incorporación del brasileño Diogo Moreira como piloto de su escudería para la temporada 2026.

Por EFE
14 de octubre de 2025 - 05:25
En un escueto comunicado en sus redes sociales, la escudería 'LCR Honda' confirma el rumor que ya circulaba por el 'paddock' del campeonato del mundo de motociclismo desde hace un tiempo y que señala a Diogo Moreira como compañero del francés Johann Zarco en la temporada 2026.

