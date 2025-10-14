En un escueto comunicado en sus redes sociales, la escudería 'LCR Honda' confirma el rumor que ya circulaba por el 'paddock' del campeonato del mundo de motociclismo desde hace un tiempo y que señala a Diogo Moreira como compañero del francés Johann Zarco en la temporada 2026.
El equipo LCR Honda confirma al brasileño Diogo Moreira para 2026
Redacción deportes, 14 oct (EFE).- El equipo 'LCR Honda' del italiano Lucio Cecchinello ha confirmado la incorporación del brasileño Diogo Moreira como piloto de su escudería para la temporada 2026.
