Holgado y Alonso con la misma mentalidad, continuar el trabajo de la misma manera

"Esta semana he intentado desconectar lo máximo posible después de la caída de Indonesia, pues tenemos que concentrarnos en este fin de semana en Australia y, si seguimos trabajando de la misma forma que hasta ahora, estoy convencido de que volveremos a pelear por las primeras posiciones", afirma Holgado en la nota de prensa del equipo.

El campeón del mundo de Moto3 en 2024, David Alonso, explica, por su parte, que llega a Australia "con la mentalidad de seguir trabajando en los detalles que nos permitan mejorar a la hora de acelerar".

"No busco un resultado en concreto, simplemente tenemos que seguir trabajando encima de la moto y Phillip Island es un circuito en el que no se frena y en el que el paso por curva es con el acelerador, así que me vendrá muy bien para practicar los aspectos que nos interesan", reconoce Alonso.

"Es una pista muy rápida, que ya me impresionó con la Moto3, así que imagina con la Moto2 cómo tiene que ser, pues la sensación de velocidad tiene que ser altísima en las primeras vueltas. Lo mismo con la adrenalina", asegura de Phillip Island David Alonso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy