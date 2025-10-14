Joan Mir dice que Australia le trae "muy buenos recuerdos" y que "siempre quiere volver"

"Tengo muy buenos recuerdos de Australia y siempre tengo ganas de volver allí y correr en Phillip Island, ya que es un circuito donde el piloto siempre puede tener un gran impacto en el resultado y, al llegar con un equipo mucho más potente que en años anteriores, quiero luchar por algo como lo hicimos en Japón e Indonesia", explica en la nota del equipo Joan Mir.

"Una buena clasificación, ver qué viento hace el día de la carrera y prepararme para la batalla, ese es el plan", añadió Mir.

En el caso de su compañero de equipo, el italiano Luca Marini, éste destaca que quiere seguir "con el mismo enfoque que en las últimas dos rondas". "En Lombok aprendimos mucho sobre muchas cosas y ahora llegamos a Australia listos para aplicarlas", agregó.

"Phillip Island es uno de los circuitos más singulares del calendario en cuanto a ubicación y trazado, puedes llegar y encontrarte en un lugar diferente al de otras rondas pues, cuando hace buen tiempo, es un placer pilotar, así que espero que el pronóstico mejore un poco", comenta Marini.

"Nuestro objetivo no cambia para este fin de semana, tanto el equipo como yo sabemos de lo que somos capaces con el paquete que tenemos y es hora de cumplirlo", apunta.