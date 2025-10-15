Alex Márquez, el 'alumno' más aventajado de la clase para la lucha por el subcampeonato

Siempre complicado por su enclave en una pequeña isla al sureste de Australia, con el habitual fuerte viento y los cambios de temperatura como protagonistas, el circuito de Phillip Island será la primera de las últimas cuatro citas que deben dirimir el subcampeonato del mundo de MotoGP, una pelea en la que parte con ventaja el español Alex Márquez.

Estarán ausentes Marc Márquez, inicialmente en Australia y Malasia, tras la lesión en un hombro que se produjo al ser embestido en la salida del Gran Premio de Indonesia por el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), como también el campeón de 2024, el español Jorge Martín, compañero de Bezzecchi en Aprilia.

Marc Márquez será sustituido en Australia y Malasia por el probador del fabricante de Borgo Panigale, el italiano Michelle Pirro.

Alex Márquez será el referente a batir en esa pelea por el subcampeonato, en la que ahora cuenta con una ventaja de 88 puntos respecto a su inmediato perseguidor, que no es otro que el doble campeón del mundo italiano de MotoGP, Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25), que sigue sin encontrar el camino adecuado para obtener el máximo rendimiento de su moto oficial.

En el polo opuesto de Bagnaia está el otro gran rival en la pelea por el subcampeonato frente a Alex Márquez, el italiano Marco Bezzecchi, quien se encuentra a 108 puntos del español, con una victoria y cinco podios a lo largo de la temporada, pero que, como Bagnaia, acabó por los suelos en Indonesia, lo que en gran medida benefició al pequeño de los hermanos Márquez.

Los tres deben ser los protagonistas del segundo periplo transoceánico del mundial de MotoGP por Asia y Oceanía, aunque en su pelea se pueden inmiscuir perfectamente, ausente Marc Márquez, los españoles Pedro Acosta (KTM RC 16) y Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP24), quien llegará pletórico a Phillip Island tras su victoria en Mandalika.

No serán los únicos, pues los italianos Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24) y Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP25), han demostrado tener el potencial suficiente para pelear por el podio e incluso por la victoria.

Como ellos, los franceses Johann Zarco (Honda RC 213 V) y Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), su compañero en 'Yamaha factory', el español Alex Rins, deben intentar continuar con la evolución de sus motos, y en el caso de los pilotos de Yamaha a la espera de la llegada al final de la temporada del nuevo motor V4 del que dispondrán a partir de 2026.

En una situación similar se encuentran los pilotos oficiales de Honda, el español Joan Mir y el italiano Luca Marini, que en las últimas citas de la competición han podido comprobar la evolución realizada por los prototipos de sus RC 213 V, cada vez más cerca de las mejores motos de la categoría, aunque todavía con mucho trabajo por desarrollar.

Entre los pilotos de Aprilia, además de Marco Bezzecchi, el español Raúl Fernández ha dado un 'paso adelante' en su rendimiento sobre la RS-GP, que en Australia verá al probador italiano Lorenzo Savadori sobre la moto de Jorge Martín, como también va a suceder con la KTM RC 16 de Maverick Viñales, quien ha decidido centrarse en la recuperación de su hombro y en este periplo asiático será sustituido por el probador español Pol Espargaró.