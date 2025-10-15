Fabio Quartararo con ganas de "aprovechar los grandes premios que quedan"

"Estamos en la recta final de la temporada, quedan pocos grandes premios y todos disputados en muy poco tiempo, así que queremos aprovecharlo al máximo", ha apuntado en la nota de prensa del equipo Yamaha el campeón del mundo de MotoGP en 2021.

"Sinceramente, Phillip Island no es el mejor circuito para mí, ni tampoco el de mejor agarre, pero, sin duda, daremos el ciento por ciento, como siempre, para conseguir el mejor resultado posible", ha señaladp.

"Después de Mandalika me tomé unas cortas vacaciones en las que pude disfrutar del descanso, además de ser una buena oportunidad para recargar energías para la siguiente doble tanda de grandes premios, así que un buen comienzo el viernes será importante", ha añadido Quartararo.

En el caso de Alex Rins, piloto oficial de Yamaha, ha recordado que tras la semana de descanso "está listo para volver a la carga" y ha afirmado que desde Japón está "en una constante progresión" con la que acabó "disfrutando muchísimo en Indonesia".

"Tener una semana libre fue bueno para prepararnos las dos próximas rondas, y ahora nos toca el circuito de Phillip Island, que me gusta mucho, así que tengo muchas ganas de que llegue este fin de semana de carreras", hay puesto de relieve Rins.