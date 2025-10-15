Máximo Quiles afronta la cita de Phillip Island con "muchas ganas"

"Tengo muchas ganas de correr en Phillip Island, de probar un circuito que siempre está en la lista de los favoritos de todos, que tiene curvas rápidas y eso me gusta", explicó Quiles en la nota de prensa del equipo 'Aspar'.

"He podido descansar esta semana después de un doblete muy intenso en Japón e Indonesia y de un resultado agridulce en la última carrera", lamentó el piloto, que afirmó creer que puede "hacerlo bien", si bien destacó que lo más importante será adaptarse "al circuito para poder ser rápidos".

Junto a él estará su compatriota Joel Esteban, quien sustituye al italiano Dennis Foggia por enfermedad (neumonía), al que deseó "una pronta recuperación".

"Me puse muy contento cuando me dijeron que viajaba a Australia, pues está siendo un año difícil en cuanto a resultados y poder competir otra vez en el mundial es una muy buena oportunidad para seguir mejorando", comentó Esteban.

"El año pasado me gustó mucho correr en Phillip Island, aunque fue complicado por las condiciones y por ser un circuito nuevo para mí, pero tengo muchas ganas de trabajar con el equipo y creo que podemos hacer un gran trabajo", aseguró.