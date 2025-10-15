Ogier defiende el liderato en Europa Central

Los tres, compañeros de equipo y que pilotan sendos Toyota GR Yaris, son los protagonistas del desenlace de un campeonato que se acerca a su fin y al que, tras esta prueba, le quedarán sólo los rallys de Japón y Arabia Saudí.

Ogier empezó el certamen con la intención de hacer un programa limitado de carreras, pero se ha encontrado en el liderato tras ganar cinco carreras y dando pasos hacia el que sería su noveno título mundial tras los logrados en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 y 2021, y alcanzar a su compatriota Sebastien Loeb, el más laureado de la historia.

El Rally de Europa Central, que llegó al Mundial en la temporada de 2023, tiene su cuartel general en la ciudad alemana de Passau y ofrece una combinación de carreteras diferente a cualquier otra de las que conforman el campeonato al discurrir por tres países.

En su corto historial ha y dos campeones del mundo: en 2023 se impuso el belga Thiery Neuville, actual titular, y en 2024 ganó el estonio Ott Tänak, vencedor del certamen en 2019.

En total se recorrerán 306,08 kilómetros cronometrados divididos en 18 tramos. La prueba comienza el jueves con dos especiales en suelo alemán, continúa el viernes y el sábado con seis cada día por los tres países y acaba el domingo con las últimas cuatro en Austria y Alemania.