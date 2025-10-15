'Pecco' Bagnaia destaca de Phillip Island que "te deja sin aliento"

"Phillip Island es un circuito espectacular, te deja sin aliento, sobre todo pilotando una moto tan potente como una MotoGP. Es realmente hermoso y placentero", resaltó Bagnaia del escenario del Gran Premio de Australia de MotoGP.

"En los últimos años siempre he sido rápido y constante aquí, aunque la victoria se me ha escapado y llegamos a esta carrera tras un fin de semana complicado, aunque estamos trabajando duro para entender exactamente qué ocurrió en Mandalika", apuntó el piloto italiano, compañero de equipo del lesionado campeón del mundo español Marc Márquez.

"El objetivo es volver a acercarnos a las mismas sensaciones que tuvimos en Motegi", agregó el doble campeón del mundo de MotoGP.