Rueda, ya campeón del mundo, quiere "disfrutar" en un circuito que le "encanta"

"Vamos a disfrutar de Phillip Island y Australia, que siempre nos da buenos momentos, pues es un circuito que me encanta, así que espero disfrutar todo el fin de semana ahora que hemos cumplido el objetivo principal de la temporada", señala el campeón del mundo de Moto3 2025 en la nota de prensa de su equipo.

"Iremos sesión a sesión, paso a paso, como en cada Gran Premio, e intentaremos dar lo mejor de nosotros para ayudar al equipo al máximo", comenta Rueda, quien espera que el tiempo les acompañe durante todo el fin de semana, pero, incide, "es, como mínimo, impredecible".

"Si no es constante -las condiciones atmosféricas-, nos adaptaremos a lo que nos encontremos, que será igual para todos", agrega Rueda.

Su compañero, Álvaro Carpe, reconoce estar "muy contento de llegar a Australia", un país nuevo para él y otro circuito del que siempre ha oído "hablar maravillas".

"Es un circuito que siempre me ha llamado la atención, así que tengo muchas ganas de debutar pues hace dos semanas, en Indonesia, creo que dimos uno de los pasos más importantes de la segunda mitad de la temporada, tanto en velocidad como en curvas", explica Carpe.

"Tengo ganas de seguir así en Phillip Island y seguir recuperando la confianza y la consistencia que hemos buscado desde el verano", añade.