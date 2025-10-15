Toyota irrumpe al tercer día y Nani Roma pierde el liderato; Sanders sigue líder en motos

En motos, Tosha Schareina (Honda) volvió a ganar este miércoles, pero sigue por detrás del australiano Daniel 'Chucky' Sanders (Red Bull-KTM) en la general.

No fue una buena jornada para Nani Roma, que partía como líder de la clasificación tras la segunda etapa del Rally de Marruecos. Un mal día del piloto catalán, que terminó decimoquinto a 12:35 minutos de la cabeza.

La victoria fue para Lategan, en el día grande de Toyota, que registró un tiempo de 03:29:48, a 0:46 y 0:59 de Quintero y Loeb, segundo y tercero, respectivamente.

Tampoco fue el día de Carlos Sainz (Ford), que después de un fallo en el motor se vio imposibilitado a completar la especial de la jornada, por lo que se reducen mucho sus posibilidades al triunfo en este Rally de Marruecos.

Así, al tercer día, la general deja líder a Loeb con un acumulado de 09:46:02, que aventaja en 3:25 al brasileño Lucas Moraes (Toyota), segundo, y en 4:33 al sueco Mattias Ekström (Ford), tercero. Roma se descuelga hasta la sexta posición a 07:35 de Loeb.

En motos, Schareina volvió a ser el más rápido una jornada más con un tiempo total de 03:37:48, cinco segundos más rápido que Sanders y 3:13 minutos que su compañero de equipo, el estadounidense y ganador del Dakar en 2024, Ricky Brabec.

El español sigue recortando distancias con el líder, un Sanders que acumula 10:27:34 y que deja en 38 segundos la diferencia con Schareina, segundo. Un poco más alejado de la cabeza, Brabec continúa tercero a 7:23.

La cuarta y penúltima etapa se celebrará este jueves, nuevamente con salida y llegada en Erfud, con un total de 376 kilómetros y un especial de 283 kilómetros.