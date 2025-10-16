Alex Márquez comienza 'con buen pie', pero el más rápido es Jack Miller

Miller paró el cronómetro en su última vuelta rápida en 1:28.281, 36 milésimas de segundo más rápido que Alex Márquez (1:28.317), merced a salir a pista con neumáticos blandos nuevos en su último 'time attack'.

Tras Jack Miller y Alex Márquez acabaron los también españoles Pedro Acosta (KTM RC 16) y Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP24), el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), los italianos Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) y Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25), y el francés Johann Zarco (Honda RC 213 V).

El italiano Marco Bezzecchi tendrá un difícil compromiso en la cita australiana, a la que llega con una sanción de doble 'vuelta larga' para la carrera del domingo por el percance que protagonizó en el Gran Premio de Indonesia, en el que embistió por detrás al español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25).

Con la pista en mucho mejores condiciones a las que tuvieron que afrontar los pilotos de Moto3 y Moto2, comenzaron su primera tanda libre los deportistas de MotoGP, directamente con neumáticos de 'seco' en sus prototipos y con el español Pedro Acosta (KTM RC 16) como la primera y efímera referencia, con un tiempo de 1:32.214, que él mismo batió con 1:30.538.

El italiano Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24) fue el primer protagonista 'negativo', al irse por los suelos en la frenada de la curva uno, a final de recta, debiendo dejar en ese punto la moto para regresar a su taller con las asistencias del circuito y poder continuar la tanda con la segunda moto.

En tanto, otro italiano, el doble campeón del mundo de MotoGP, Francesco 'Pecco' Bagnaia tenía problemas con una de sus Ducati Desmosedici GP25 y debía entrar en su taller para cambiar de moto.

En pista, el sancionado Marco Bezzecchi se encaramó a la primera posición al batir el registro de Pedro Acosta con 1:29.207, que rebajó una vuelta más tarde, 1:28.667, seguido a casi tres décimas por Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) y a algo menos de cuatro por Acosta.

Por detrás de Bezzecchi, se acercó a su registro el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), mostrando un mayor potencial de la moto japonesa en las peculiares condiciones del trazado australiano.

Con el paso de los minutos algunos pilotos fueron mejorando su rendimiento y entre ellos destacó el surafricano Brad Binder (KTM RC 16), que batió el registro de Bezzecchi al rodar en 1:28.654 y con Bagnaia sin solucionar sus problemas con la moto, decimosexto.

Tras Binder, Marco Bezzecchi se puso a escasamente 13 milésimas de segundo de distancia, con el también italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP25) a 37 milésimas de segundo.

Vuelta tras vuelta los pilotos fueron 'afinando' la puesta a punto de sus motos, lo que permitió a Alex Márquez mejorar su registro personal para quedarse a 69 milésimas de segundo de Binder en su primera vuelta rápida del segundo 'time attack' y liderar la tabla en la siguiente, con un registro de 1:28.317.

Tras Alex Márquez, Marco Bezzecchi, Pedro Acosta y el francés Johann Zarco lograron mejorar el tiempo de Brad Binder, mientras éste decidía entrar en su taller.

Como ellos, también mejoró sensiblemente 'Pecco' Bagnaia, que superó muchos de los problemas de rebote del eje delantero de su moto para ascender hasta la séptima posición, aunque todavía con cuestiones a mejorar antes de afrontar la práctica oficial.

En los minutos finales, Jack Miller sorprendió a todos sus rivales con el mejor tiempo y el español Joan Mir tuvo problemas con su Honda RC 213 V, que comenzó a soltar una intensa humareda blanca a final de la recta de meta, síntoma de una más que probable rotura de motor.