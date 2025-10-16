Alex Márquez reconoce que le gustaría cerrar el subcampeonato "cuanto antes"

Alex Márquez comentó que pensaba que "no era posible conseguirlo en Australia", pero lo cierto es que si logra irse a Malasia con 111 puntos de ventaja sobre 'Pecco' Bagnaia, con el que ahora tiene 88 puntos, se pregunta "¿cerrarlo cuanto antes?" y enseguida se contesta él mismo "claro, eso es lo que uno quiere, y olvidarse de todo para pilotar más libre, sin pensar en eso".

"Quedan cuatro carreras y no hay que ponerse muy nervioso, porque tenemos una buena ventaja, hay que hacer un buen trabajo este fin de semana y una consecuencia buena de eso puede ser que cerremos el segundo puesto", explica un Alex Márquez, que insiste en que "hay que centrarse en eso, y el domingo ya veremos qué tenemos".

Ante la ausencia de su hermano Marc Márquez por lesión y ya matemáticamente campeón del mundo, comenta que "sobre el papel, todos tenemos más posibilidades de ganar cuando no está Marc, y más en un circuito de izquierdas".

"Va a ser interesante, porque estamos acostumbrados a que sea él quien marque la diferencia, o sobre todo para mí, en las carreras que estábamos delante de los demás y nos controlábamos de alguna manera", afirma un Alex Márquez que recalca que "acabar segundo es más importante, porque es un sueño para mí, por poder decir que hemos hecho un buen trabajo".

