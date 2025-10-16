El británico Jake Dixon comanda la tanda libre en los minutos finales

Dixon marcó un mejor tiempo de 1:31.346, por delante, con apenas unas milésimas de segundo de diferencia, respecto del colombiano de origen español David Alonso (Kalex) y el brasileño Diogo Moreira (Kalex).

La primera tanda libre de Moto2 comenzó con muchas dudas entre los pilotos a la hora de qué neumáticos montar, si bien quienes lo intentaron inicialmente lo hicieron con compuestos de lluvia, aunque enseguida regresaron a su taller para dar algo más de tiempo a que el asfalto se secase, al estar muy complicado en esos momentos.

Un error entre los pilotos de cabeza de la categoría podía suponer un serio inconveniente y eso propició que casi todos se quedasen en sus talleres, con apenas ocho/diez pilotos rodando en pista y con los mecánicos trabajando sobre las motos para montar la configuración de seco, aunque el viento continuaba siendo uno de los grandes protagonistas.

Entre los que sí estaban en pista, el español Iván Ortolá (Boscoscuro), fue la primera referencia válida con un tiempo de 1:43.667, que iba a rebajar en la siguiente vuelta, pero un buen 'susto' que pudo controlar sin mayores consecuencias, se lo impidió.

Ortolá marcó el mejor tiempo de la categoría con neumáticos de agua, con los que rodó varias vueltas antes de regresar a su taller para cambiar la moto a la configuración de seco.

Poco a poco los pilotos se fueron 'animando' a salir a pista, con el asfalto en mucho mejores condiciones, lo que propició una bajada considerable de los tiempos, con el español Marcos Ramírez (Kalex) como referencia con un tiempo de 1:35.444.

Mientras, el líder de la categoría, el español Manuel 'Manugas' González (Kalex) continuaba tranquilo en su taller sin haber completado una sola vuelta, si bien con algo más de 18 minutos de sesión por delante, el piloto madrileño decidió salir a pista.

Con el asfalto prácticamente seco en casi todos los puntos complicados del trazado, los registros comenzaron a mejorar notablemente y una de las primeras referencias rápidas la marcó el australiano Senna Agius (Kalex), al rodar en 1:33.791.

A Agius le sucedió en la tabla el gran protagonista del último tercio de la temporada y piloto de MotoGP en 2026, el brasileño Diogo Moreira (Kalex), que paró el cronómetro en 1:32.957, pero el australiano no tardó en recuperar el primer puesto, un giro más tarde, con 1:32.795.

La batalla por las mejores posiciones de la clasificación había comenzado y Senna Agius, el compañero de 'Manugas' González, era la referencia más rápida al mejorar su registro hasta situarlo en 1:32.150.

Casi en ese mismo instante se iba por los suelos en la curva seis el español Alonso López (Boscoscuro), que no se lo pensó dos veces a la hora de empujar su moto para intentar llegar cuanto antes hasta su taller.

González consiguió marcar el séptimo mejor tiempo antes de irse por los suelos a bastante velocidad en la curva ocho, aunque se levantó sin mayores consecuencias físicas, pero su moto se tuvo que quedar en ese punto de la pista con importantes daños en la misma.

Y si González se iba por los suelos, su compañero Senna Agius continuaba siendo la referencia de la categoría, ahora con un registro de 1:31.554, que le daba casi medio segundo de ventaja sobre su inmediato perseguidor, el brasileño Diogo Moreira, quien poco después dio un giro a los acontecimientos con su tiempo de 1:31.509.

En los minutos finales de la tanda libre se intensificó el ritmo de todos los participantes, con Diogo Moreira como la referencia, pero con sus rivales 'arañando' milésima a milésima distancias, hasta que llegó el británico Jake Dixon (Boscoscuro), para batirlo con 1:31.346.

Tras Dixon se encaramó hasta la segunda plaza el colombiano de origen español David Alonso (Kalex), que también batió a Diogo Moreira.

Así acabó la tanda libre, con el australiano Senna Agius en la cuarta posición, por delante del italiano Tony Arbolino (Boscoscuro) y Arón Canet, en tanto que Manuel González, que apenas pudo completar cuatro vueltas, acabó en la vigésimo segunda posición y tuvo que pasar por la Clínica del Circuito.