El español Adrián Fernández lidera una primera tanda libre 'complicada'

Fernández marcó un mejor tiempo de 1:44.461.

Mención especial se merece la ausencia del español David Muñoz (KTM), quien se lesionó de importancia en la caída que sufrió en Indonesia, en la que se fracturó el fémur de su pierna izquierda con desplazamiento y por cual es más que probable que se pierda el resto de la temporada.

En pista y con un fuerte viento, temperaturas muy bajas y asafalto completamente mojado por la lluvia, comenzaron los primeros entrenamientos libre de Moto3 en Phillip Island, con el español David Almansa (Honda), como dominador y también protagonista, pues deberá cumplir una 'long lap' en carrera por causar un accidente en al anterior cita del campeonato.

Almansa se fue por los suelos en la curva dieciséis de Mandalika y en el percance se llevó por delante al japonés Taiyo Furusato (Honda) y a su compatriota Álvaro Carpe (KTM).

Y no tardó mucho en volver a irse por los suelos, pues cuando su compañero de equipo Adrián Fernández (Honda), le superó en la tabla de tiempos, el piloto de Puertollano (Ciudad Real), sufrió un percance en la curva cinco del trazado australiano.

Fernández, en tanto, se encaramó a la primera posición con un registro de 1:45.540 en su quinta vuelta al trazado, que luego rebajó al rodar en 1:45.337, pero por detrás de él, el también español Máximo Quiles (KTM) le arrebató el primer puesto al rodar en 1:44.901 y una vuelta más tarde en 1:44.817.

Pero todavía quedaba buena parte de la sesión por delante y los parciales de vuelta rápida campeaban constantemente en la tabla de tiempos, mientras que David Almansa volvía a protagonizar una nueva caída y si la primera había sido en la curva cuatro, la segunda se produjo en la curva once, aunque el piloto pudo recuperar su moto y llegar hasta su taller para reparar los daños.

Si Almansa se podría decir que era la 'cruz' de la tanda libre, la 'cara' fue por esos instantes para su compañero Adrián Fernández, que recuperó la primera posición al parar el cronómetro en 1:44.461.

Las condiciones del asfalto mejoraron notablemente en los minutos finales, pero nadie pudo batir el registro de Adrián Fernández, que acabó como el más rápido de una primera tanda libre que concluyó con muchos pilotos en sus talleres evitando asumir más riesgos de los estrictamente nececarios.

Así, con Adrián Fernández como líder, tras su estela acabaron un trío de españoles formado por Máximo Quiles, David Almansa y Joel Esteban (KTM), sustituto del italiano Dennis Foggia en el equipo 'Aspar', seguidos por un dúo de australianos, Joel Kelso (KTM) y Cormac Buchanan (KTM).