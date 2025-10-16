El turco Razgatlioglu busca en Jerez repetir título en el Mundial de Superbike

Razgatlioglu es líder del certamen de motos derivadas de serie con 39 puntos de ventaja sobre el italiano Niccolo Bulega (Ducati), segundo clasificado y que intentará restar esa diferencia en las tres carreras previstas en el fin de semana, dos mangas y la Superpole, que ponen sobre el asfalto 62 puntos en juego.

Bulega contará como aliado con su compañero de equipo, el español Álvaro Bautista, bicampeón del mundo de Superbike (2022 y 2023), que tiene una gran experiencia en Jerez y que, con su conocimiento, intentará ayudar para que el transalpino destrone al turco en su último gran premio en la categoría.

Razgatlioglu saltará al Mundial de MotoGP la temporada que viene y desea despedirse como campeón, con un tercer título de Superbike, tras los logrados en 2021 y 2024.

Otro piloto que se despedirá del Mundial, en este caso por retirada a sus 38 años, es el norirlandés Jonathan Rea (Yamaha), sextuple campeón del mundo de la especialidad con Kawasaki entre 2015 y 2020 y que a lo largo de su trayectoria ha logrado 119 victorias, 264 podios y 44 poles.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También está en juego el título en Supersport 300, donde el piloto español Beñat Fernández (Kove) lidera la clasificación general con 205 puntos, diez más que el australiano Carter Thompson (Kawasaki), segundo con 195.

Son los dos principales aspirantes al título, aunque no hay que descartar al también español David Salvador (Kawasaki) que se sitúa a 22 puntos del líder y aún mantiene opciones.

La tercera categoría que dilucidará el campeonato en Jerez es el Campeonato del Mundo Femenino, en el que las dos favoritas son las españolas María Herrera (Forward) y Beatriz Neila (Yamaha), con solo seis puntos de ventaja de la experta toledana sobre la joven madrileña de 23 años.