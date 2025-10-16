Fermín Aldeguer llega a Australia "con la motivación de la victoria en Mandalika"

"Phillip island es mi circuito favorito, en el que he conseguido tres 'poles' consecutivas antes en Moto2, y mi última victoria fue aquí, así que llego con muy buena mentalidad, pero con las lógicas reservas, pues sabemos que éste es un circuito muy especial por el viento, el frío y con características muy distintas a las de Indonesia", explicó Aldeguer en una nota de prensa de su equipo.

"Hay que tener cuidado e ir paso a paso para no equivocarnos desde el viernes", agregó el piloto español.

"La verdad es que me gustan este tipo de circuitos con curvas rápidas, en las que sabes gestionar las derrapadas y el acelerador; es un circuito muy fluido y la verdad es que se me da muy bien, no sé, siempre he ido rápido en el pasado", detalló.

Fermín Aldeguer podría convertirse en Australia en el 'rookie' (debutante) de la temporada. Este era uno de los objetivos que se marcó a principio de temporada, aunque incidió en que no arrancó "de la mejor manera".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Desde entonces hemos ido recuperando puntos y, aunque he sufrido algunas lesiones como Chantra, ahora estamos liderando y espero poder cerrar este campeonato el fin de semana, pero mis objetivos después de la victoria en Mandalika son otros", concluyó el piloto murciano de La Ñora.