'Pecco' Bagnaia dice que pensar en el subcampeonato "dependerá del rendimiento de la moto"
Redacción deportes, 16 oct (EFE).- El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25) ha dicho en la jornada previa al inicio del Gran Premio de Australia de MotoGP, que se celebrará en el circuito de Phillip Island, que pensar en el subcampeonato del mundo dependerá "totalmente del rendimiento de la moto".
Por EFE
16 de octubre de 2025 - 03:55
"Si me siento como en Motegi, puedo luchar por el podio, por una victoria o por algo importante, pero si me siento como en Mandalika, será un fin de semana difícil y lo importante será terminar la carrera", reconoció Bagnaia en un comunicado de su equipo.
En este sentido, insistió en que "la misma moto en Motegi iba súper bien y la semana siguiente no funcionaba bien". "Necesitamos entender esto", concluyó.