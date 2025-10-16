'Pecco' Bagnaia dice que pensar en el subcampeonato "dependerá del rendimiento de la moto"

Redacción deportes, 16 oct (EFE).- El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25) ha dicho en la jornada previa al inicio del Gran Premio de Australia de MotoGP, que se celebrará en el circuito de Phillip Island, que pensar en el subcampeonato del mundo dependerá "totalmente del rendimiento de la moto".