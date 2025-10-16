Automovilismo

Pedro Acosta afirma de Phillip Island que es "la carrera más dura a nivel mental"

Redacción deportes, 16 oct (EFE).- El español Pedro Acosta (KTM RC 16), afirma sobre el Gran Premio de Australia de MotoGP que se disputa este fin de semana en el circuito de Phillip Island que es "la carrera más dura a nivel mental" y que "no hay tantos circuitos en el mundo en los que puedas ir tan rápido".

Por EFE
16 de octubre de 2025 - 03:15
Acosta enseguida reconoció que no es uno de sus mejores circuitos, pero ha incidido en que "KTM ha venido mejorando mucho en circuitos como este, como puedan ser los de Assen (Países Bajos) o Silverstone (Gran Bretaña)". "Así que intentaremos dar el máximo y, aunque suframos, tras el podio de la última 'sprint' intentaremos evitar los errores cometidos", añadió.

Asimismo, recordó su actuación del pasado año en Australia ya que, según ha subrayado, "no fue divertido ser piloto de MotoGP", pero también reconoció que le faltaba "mucho rodaje y tiempo sobre la moto y encima hubo lluvia". "Pero, como siempre, intentaremos dar el ciento por ciento, pues creo que puede ser un buen fin de semana para nosotros", puso de relieve.

"Si conseguimos cuadrar todo, yo creo que puede ser un buen fin de semana para nosotros, pero tampoco quiero por ello generar demasiadas expectativas", concluyó Acosta.