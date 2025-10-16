Razgatlioglu quiere lograr el título de campeón ganando la carrera

Razgatlioglu ha recordado en rueda de prensa que ha ganado el Mundial en 2021 y 2014 tras acabar en segundo lugar en la prueba definitiva, pero que ésta vez quiere “ser primero”.

El turco señaló que afrontará el fin de semana “con calma” para gestionar la ventaja de 36 puntos que mantiene sobre el segundo clasificado, pero que es consciente de que no debe cometer errores.

Su principal competidor, el italiano Niccolo Bulega (Ducati), segundo clasificado en la general, indicó que su objetivo es “ganar todas las carreras posibles” en el fin de semana y “alargar al máximo la pelea”.

Bulega reconoció que es “difícil” lograr el campeonato mundial, pero que intentará “presionar” a Razgatlioglu de cara al sábado, jornada inicial de las carreras decisivas, que se alargarán hasta el domingo tras los entrenamientos del viernes.

El séxtuple campeón del mundo de la especialidad entre 2015 y 2020, el norirlandés Jonathan Rea (Yamaha), que se retirará de la competición en Jerez, agradeció a su familia, a sus compañeros y a los equipos en los que ha corrido el apoyo durante su etapa profesional.

“He cumplido mi sueño, crecí en Irlanda deseando ser campeón del mundo y al final no solo lo he sido una vez, sino seis”, aseveró Rea, que recordó que “hay miles de personas en el mundo con el mismo talento que yo, pero tuve la oportunidad de demostrarlo”, concluyó.