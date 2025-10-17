Alonso: "Contento con el sexto puesto de hoy"

"Estoy contento con el sexto puesto de hoy", declaró el doble campeón mundial asturiano, con 32 victorias y 106 podios en la categoría reina -en una interminable segunda juventud a los 44 años- tras completar de nuevo una sensacional actuación, con la que situó al AMR25 muy por encima de lo esperado.

"Ha sido una de nuestras mejores calificaciones de la temporada; en la que cuadramos unas cuantas buenas vueltas. Hemos pasado bien la primera y la segunda ronda; y en la tercera hemos echado el resto", comentó Alonso este viernes en el circuito texano.

"La sensación es que realmente optimizamos la oportunidad y hay que disfrutarlo; pero tenemos coches rápidos por detrás, así que veremos a ver si podemos sumar algún punto mañana", indicó el genial piloto asturiano, asimismo campeón del mundo de resistencia (WEC), categoría en la que, entre otros, festejó dos triunfos en las prestigiosas 24 Horas de Le Mans (Francia).

"Tenemos a dos Williams y a dos Ferrari por detrás; así que mañana será otro día", señaló Fernando tras concluir sexto el 'sprint shootout' de Austin.

