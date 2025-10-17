Antonelli y Stroll, eliminados en segunda ronda (SQ2) de la calificación para el sprint
Redacción deportes, 17 oct (EFE).- El debutante italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) quedaron eliminados este viernes en la segunda ronda (SQ2) de la calificación para la prueba sprint -el 'sprint shootout'- del Gran Premio de Estados Unidos, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Circuito de las Américas de Austin (Texas).
Por EFE
17 de octubre de 2025 - 19:10
El inglés Lando Norris (McLaren) marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir, de nuevo con el preceptivo neumático de compuesto medio, los 5.513 metros de la pista texana en un minuto, 33 segundos y 33 milésimas, 130 menos que el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull); que también repitió la plaza lograda en el primer acto de la cronometrada.
La decisiva tercera ronda (SQ3), reservada a los diez mejores, se disputará a continuación.