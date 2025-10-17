Antonelli y Stroll, eliminados en segunda ronda (SQ2) de la calificación para el sprint

Redacción deportes, 17 oct (EFE).- El debutante italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) quedaron eliminados este viernes en la segunda ronda (SQ2) de la calificación para la prueba sprint -el 'sprint shootout'- del Gran Premio de Estados Unidos, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Circuito de las Américas de Austin (Texas).