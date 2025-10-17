Colapinto: No ha sido el día más sencillo, sobre todo con sólo un entrenamiento

"No ha sido el día más sencillo, ya que, con sólo una sesión de entrenamiento no pudimos afrontar algunos de los problemas que hemos estado teniendo recientemente a la hora de afinar nuestro paquete", comentó Colapinto, nacido hace 22 años en Pilar (Buenos Aires) y que afronta en el COTA -en busca aún de sus primeros puntos del año- el decimotercer Gran Premio desde su regreso a la Fórmula Uno.
"Creo que hay potencial en el coche. Nuestra posición no refleja necesariamente el lugar en el que podríamos estar si logramos cuadrar todas las cosas", apuntó el argentino.
"No me sentí bien en ninguno de los dos intentos de la SQ1 (la primera ronda del 'sprint shootout') y, además, aumentó el viento por la tarde, lo que hizo que las circunstancias fueran aún más impredecibles", manifestó Colapinto este viernes en Austin.