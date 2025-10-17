Colapinto: No ha sido el día más sencillo, sobre todo con sólo un entrenamiento

Redacción deportes, 17 oct (EFE).- El argentino Franco Colapinto (Alpine), que sale decimoséptimo este sábado en la prueba sprint del Gran Premio de Estados Unidos, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el Circuito de las Américas de Austin (Texas) que "no ha sido el día más sencillo, sobre todo con una sola sesión de entrenamiento".