Colapinto y Tsunoda, eliminados en primera ronda (SQ1) de la calificación para el sprint
Redacción deportes, 17 oct (EFE).- El argentino Franco Colapinto (Alpine) y el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) quedaron eliminados este viernes en la primera ronda (SQ1) de la calificación para la prueba sprint -el 'sprint shootout- del Gran Premio de Estados Unidos, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Circuito de las Américas de Austin (Texas).
Por EFE
17 de octubre de 2025 - 18:55
El inglés Lando Norris (McLaren) marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir, con el preceptivo neumático de compuesto medio, los 5.513 metros de la pista texana en un minuto, 33 segundos y 224 milésimas, 139 menos que el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull).
También quedó eliminado, sin marcar tiempo, el debutante brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber).
La segunda ronda (SQ2) se disputará a continuación.