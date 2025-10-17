Colapinto y Tsunoda, eliminados en primera ronda (SQ1) de la calificación para el sprint

Redacción deportes, 17 oct (EFE).- El argentino Franco Colapinto (Alpine) y el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) quedaron eliminados este viernes en la primera ronda (SQ1) de la calificación para la prueba sprint -el 'sprint shootout- del Gran Premio de Estados Unidos, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Circuito de las Américas de Austin (Texas).