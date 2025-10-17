El aspirante Bulega marca el mejor tiempo en la jornada inaugural de la cita de Jerez

Bulega marcó un mejor tiempo en la manga matinal de 1:38.587, pero un problema técnico en la segunda sesión le obligó a acudir a los boxes y a estar varios minutos sin rodar, aunque luego pudo volver al asfalto, informó la organización.

El transalpino estuvo seguido muy de cerca por su rival en la lucha por el título, el turco Toprak Razgatlioglu (BMW), líder del Mundial, que marcó 1:38.675, también en la primera sesión del día, y que fue segundo este viernes.

A tan sólo medio segundo del líder se situó el piloto español Xavi Vierge (Honda), con un registro de 1:39.009 en la manga de la mañana, en la que finalizó tercero.

El dominio de Bulega se repitió en la segunda sesión libre de la tarde, en la que volvió a marcar el mejor crono con 1:38.668.

En la combinada de las dos sesiones Sam Lowes (Ducati) fue tercero, con 1:38.866, por detrás de Bulega y Razgatlioglu.

En World Supersport, única categoría del programa que llega a Jerez con campeón mundial ya decidido, el mejor ha sido el italiano Mattia Cassadei (MV Agusta), con 1.41.859; seguido por el turco Can Oncu (Yamaha), segundo con 1.42.305; y por el español Jaume Masía (Ducati), tercero y muy cerca con 1.42.348.

En Supersport 300, que también tiene el título pendiente de resolución, el español Beñat Fernández (Kove), líder de la clasificación general con 205 puntos, no tuvo su día y fue séptimo.

El mejor de la jornada fue el italiano Matteo Vanucci (Yamaha), con un tiempo de 1.52.039, seguido por el segundo de la general, el australiano Carter Thompson (Kawasaki), segundo en estos entrenamientos con 1:52.151.

En el Campeonato del Mundo Femenino, la toledana María Herrera (Yamaha), líder del certamen, marcó el crono más rápido con 1.51.572 y superó a su gran adversaria, la madrileña Beatriz Neila (Yamaha), segunda con 1.51.880, mientras que tercera fue otra española, Paola Ramos (Yamaha), con un registro de 1.51.947.