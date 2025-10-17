El australiano Joel Kelso domina una tanda marcada por la aparición de la lluvia

Esta segunda tanda libre de Moto3 comenzó con un tiempo un tanto intempestivo, como en el primer día, aunque sin la incómoda presencia de la lluvia, pero sí del fuerte viento, lo que propició algunas caídas tempranas, como la de Máximo Quiles (KTM), en la curva ocho.
Otro español, Adrián Fernández (Honda), protagonista destacado del primer día, fue el líder inicial de esa segunda tanda libre al rodar en 1:35.325 y 1:35.178.
Pocos minutos más tarde quien tomó el relevo de Fernández fue el australiano Joel Kelso (KTM), quien rodó en 1:34.985, a apenas dos décimas de segundo del mejor tiempo del primer día y récord absoluto de la categoría, protagonizado por David Almansa (Honda) con 1:34.726.
Pero poco después, a unos diez minutos del final de la tanda libre, apareció de nuevo la lluvia y todo el panorama cambió.
Los tiempos de la tanda iban a ser ya inamovibles, con Joel Kelso como líder, por delante de un cuarteto de españoles formado por Adrián Fernández, José Antonio Rueda (KTM), Ángel Piqueras (KTM) y Álvaro Carpe (KTM), además del japonés Taiyo Furusato (Honda).