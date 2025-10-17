El australiano Joel Kelso domina una tanda marcada por la aparición de la lluvia

Redacción deportes, 18 oct (EFE).- El australiano Joel Kelso (KTM) ha dominado la segunda tanda de entrenamientos libres para el Gran Premio de Australia de Moto3, que se ha disputado en el circuito de Phillip Island, y que estuvo marcada por la aparición de la lluvia en el último tercio de la misma.