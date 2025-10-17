El español Schareina se impone en el Raid de Marruecos; Canet, campeón del mundo de Rally2
Redacción deportes, 17 oct (EFE).- El español Tosha Schareina (Honda) se ha impuesto en la categoría de motos del Rally-Raid de Marruecos al australiano Daniel Sanders (KTM), a 03.12, y al estadounidense Ricky Brabec (Honda), a 09.37, mientras que su compatriota Edgar Canet (KTM) finalizó en la quinta plaza y se ha proclamado campeón del mundo de Rally2.
Por EFE
17 de octubre de 2025 - 09:40
El francés Adrien van Beveren ha finalizado la prueba en cuarta posición a 30 segundos del español de Honda, que sumó 15:51.34 por 15.54.46 del campeón del mundo australiano en la categoría absoluta a lo largo de esta raid que cierra el campeonato.
Canet finalizó con un tiempo de 1&.36.07 por delante del chileno Ignacio Cornejo (Hero) y del también español Lorenzo Santolino (Sherco) con 16.36.10 y 16.44.19.