El español Schareina se impone en el Raid de Marruecos; Canet, campeón del mundo de Rally2

Redacción deportes, 17 oct (EFE).- El español Tosha Schareina (Honda) se ha impuesto en la categoría de motos del Rally-Raid de Marruecos al australiano Daniel Sanders (KTM), a 03.12, y al estadounidense Ricky Brabec (Honda), a 09.37, mientras que su compatriota Edgar Canet (KTM) finalizó en la quinta plaza y se ha proclamado campeón del mundo de Rally2.