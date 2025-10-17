El italiano Tony Arbolino manda en una sesión libre marcada por la lluvia

Esas condiciones del asfalto hicieron que muchos pilotos decidiesen no arriesgar más de lo estrictamente necesario, como sucedió con el brasileño Diogo Moreira (Kalex), que apenas dio un par de vueltas para terminar siguiendo desde su taller las evoluciones de sus rivales.

La lluvia se erigió en protagonista de la jornada y la categoría de Moto2 no fue menos, suscitando las dudas de muchos pilotos a la hora de salir a pista, con el español Alonso López (Boscoscuro) como el más 'lanzado' a la hora de ingresar en pista y tras él algunos pilotos más.

Las condiciones de la pista no eran las mejores y muchos pilotos no se arriesgaron a salir para sufrir una caída, amén de que apenas diez minutos más tarde Dirección de Carrera tuvo que mostrar bandera roja por el percance sufrido por el español Adrián Huertas (Kalex), en cuya moto impacto un ave y esa circunstancia provocó la decisión de detener por unos instantes la sesión de entrenamientos.

Reanudada la sesión, los primeros en salir a pista fueron el británico Jake Dixon (Boscoscuro) y el español Daniel Holgado (Kalex), que ayer sufrió una fuerte caída que no le perjudicó físicamente en exceso, a los que luego siguieron pilotos como Arón Canet (Kalex), que apenas dio un par de vueltas y regresó a su taller cuando salía a pista el líder del mundial, Manuel González (Kalex).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Y mientras 'Manugas' González salía al trazado para comprobar la adherencia del asfalto en condiciones de mojado, su rival más directo por el título, el brasileño Diogo Moreira (Kalex) se quedaba tranquilamente sentado en su taller.

Las condiciones del asfalto ciertamente no eran las mejores y ello lo pudo comprobar rápidamente Jake Dixon, que se fue al suelo en la bajada de la curva diez, mientras algunos pilotos más se animaban a salir a pista y el británico marcaba la referencia principal con un registro de 1:41.523.

Con poco más de diez minutos por delante el brasileño Diogo Moreira decidió salir a pista para comprobar el estado del asfalto, cada vez más eco al haber dejado de llover.

En pista, el español Izan Guevara (Boscoscuro) rebajó el registro de Jake Dixon al rodar en 1:41.102 en su séptima vuelta al trazado, aunque el británico recuperó poco después la plaza (1:39.543) y el español se la volvió a arrebatar con un tiempo de 1:39.196.

Entre Guevara y Dixon se estableció un bonito duelo por la primera posición, en la que ambos se intercambiaron en varias ocasiones, hasta que a dos minutos del final surgió la figura de Marcos Ramírez (Kalex), para lograr un tiempo de 1:35.900, que poco más tarde batió el italiano Tony Arbolino (Boscoscuro), con 1:34.031.

Con la bandera de cuadros ondeando en la recta de meta y el asfalto mucho más seco, tanto el estadounidense Joe Roberts (Kalex) como su compañero de equipo Marcos Ramírez, llegaron a comandar la sesión, pero el más rápido acabó siendo Tony Arbolino, con 1:32.867.