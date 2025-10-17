Automovilismo

Norris lideró el único entrenamiento libre de Austin

Redacción deportes, 17 oct (EFE).- El inglés Lando Norris (McLaren) -segundo en el campeonato-, marcó el mejor tiempo este viernes en el primer y único entrenamiento libre para el Gran Premio de Estados Unidos, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Circuito de las Américas de Austin (Texas).

Por EFE
17 de octubre de 2025 - 15:40
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2366

En su mejor vuelta, Norris cubrió los 5.513 metros de la pista texana en un minuto, 33 segundos y 294 milésimas, 255 menos que el alemán Nico Hülkenberg (Kick Sauber) y con 279 respecto a su compañero, el australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del campeonato, con 22 puntos de ventaja sobre él.

El doble campeón mundial español Fernando Alonso (Aston Martin) marcó el cuarto crono de la sesión, a 345 milésimas de Norris; al igual que los anteriores, con el neumático blando.

La calificación para la prueba sprint de este sábado se disputará a partir de las cuatro y media de la tarde (las once y media de la noche en horario peninsular español: las 21:30 horas GMT).