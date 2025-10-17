Norris lideró el único entrenamiento libre de Austin

En su mejor vuelta, Norris cubrió los 5.513 metros de la pista texana en un minuto, 33 segundos y 294 milésimas, 255 menos que el alemán Nico Hülkenberg (Kick Sauber) y con 279 respecto a su compañero, el australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del campeonato, con 22 puntos de ventaja sobre él.

El doble campeón mundial español Fernando Alonso (Aston Martin) marcó el cuarto crono de la sesión, a 345 milésimas de Norris; al igual que los anteriores, con el neumático blando.

La calificación para la prueba sprint de este sábado se disputará a partir de las cuatro y media de la tarde (las once y media de la noche en horario peninsular español: las 21:30 horas GMT).