Norris lideró el único libre de Austin; Alonso fue cuarto y Sainz, decimonoveno

En su mejor vuelta, Norris cubrió los 5.513 metros de la pista texana en un minuto, 33 segundos y 294 milésimas, 255 menos que el alemán Nico Hülkenberg (Kick Sauber) y con 279 respecto a su compañero, el australiano Oscar Piastri (McLaren) -líder del campeonato, con 22 puntos de ventaja sobre él-, que marcó el tercer tiempo del único ensayo del fin de semana.

Alonso marcó el cuarto crono de la sesión. El doble campeón mundial asturiano se quedó a 345 milésimas de Norris; al igual que los anteriores, con el neumático blando.

Sainz sólo estuvo en pista durante la primera mitad del ensayo, ya que su equipo le indicó que debía parar su FW47, al parecer a causa de un problema con la caja de cambios. El talentoso piloto madrileño sólo había dado ocho vueltas hasta ese momento, todas con el neumático duro, y su crono (1.35.874) se quedó, al final, a algo más de dos segundos y medio del que fue su compañero hace años en McLaren.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) se inscribió decimosexto en la tabla de tiempos, al acabar a un segundo y 359 milésimas de Lando una sesión en la que el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -asimismo con gomas blandas- firmó el quinto crono, a 354 milésimas del inglés de McLaren.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La sesión estuvo interrumpida durante unos minutos, con bandera roja, para retirar -del bordillo de la decimonovena de las veinte curvas del circuito estadounidense- unos desperfectos que se habían caído del Aston Martin del canadiense Lance Stroll. Y fue a partir de los últimos diez minutos cuando se empezó a girar mayoritariamente con neumáticos medios y blandos; y cuando se marcaron los mejores tiempos de la sesión.

La calificación para el sprint de este sábado se disputará a partir de las cuatro y media de la tarde (las once y media de la noche en horario peninsular español: las 21:30 horas GMT).