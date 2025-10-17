Norris lideró el único libre; Piastri fue tercero en Austin y Alonso, cuarto

En él, el español Fernando Alonso (Aston Martin) marcó el cuarto tiempo y el argentino Franco Colapinto (Alpine), el decimosexto.

En la mejor de sus 23 vueltas, Norris cubrió los 5.513 metros de la pista texana en un minuto, 33 segundos y 294 milésimas, 255 menos que el alemán Nico Hülkenberg (Kick Sauber) y con 279 respecto a su compañero, el australiano Oscar Piastri (McLaren) -líder del campeonato, con 22 puntos de ventaja sobre él-, que marcó el tercer tiempo del único ensayo del fin de semana.

Alonso marcó el cuarto crono de la sesión. El piloto asturiano, doble campeón mundial, se quedó, en el mejor de sus 23 giros, a 345 milésimas de Norris; al igual que los anteriores, con el neumático blando. En un entrenamiento que concluyó con 31 grados centígrados en pista y 44 en el asfalto.

Colapinto se inscribió decimosexto en la tabla de tiempos, al acabar -en la mejor de sus 25 vueltas- a un segundo y 359 milésimas de Lando una sesión en la que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), cuádruple campeón mundial, también con gomas blandas, firmó el quinto crono, a 354 milésimas del inglés de McLaren.

El español Carlos Sainz (Williams) sólo rodó durante la primera mitad del ensayo, ya que su equipo le indicó que debía parar su FW47, al parecer a causa de un problema con la caja de cambios. El piloto madrileño sólo había dado ocho vueltas hasta ese momento, todas con el neumático duro, y su crono (1.35.874) se quedó, al final, a algo más de dos segundos y medio del que fue su compañero hace años en McLaren y concluyó en decimonoveno lugar.

La sesión estuvo interrumpida durante unos minutos, con bandera roja, para retirar -del bordillo de la decimonovena de las veinte curvas del circuito estadounidense- unos desperfectos que se habían caído del Aston Martin del canadiense Lance Stroll.

Y fue a partir de los últimos diez minutos cuando se empezó a girar mayoritariamente con neumáticos medios y blandos; y cuando se marcaron los mejores tiempos de la sesión.

La calificación para la prueba corta de este sábado se disputará a partir de las cuatro y media de la tarde (23.30 horario peninsular español, 21.30 GMT).