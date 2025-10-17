Ogier manda en el Rally de Europa Central con sólo 6 décimas de margen sobre Rovanperä

El ocho veces campeón del mundo se mantuvo en cabeza durante los seis tramos cronometrados del segundos día de carrera. "Ha sido más difícil de lo normal abrir la carretera en asfalto. Solo la quinta especial nos fue bien; en las demás fuimos limpiando el polvo. No es mucho, son pequeñas cosas, pero estamos jugando con pequeñas cosas. Ha sido un buen día para nosotros", dijo el francés a los organizadores del certamen.

Rovanperä, dos veces campeón mundial, estuvo más cómodo en el asfalto más limpio y rápido de Austria y Alemania que en los tramos más sucios de la República Checa. "Cuando el asfalto está limpio y en buen estado, disfruto mucho conduciendo. Cuando cayó la noche fue difícil, con tantos antideslizantes reflejando la luz, pero la diferencia es bastante buena", señaló.

Otro piloto de Toyota, el británico Elfyn Evans, segindo en el Mundial a 2 puntos de Ogier, completa el podio provisionals a 29.5 segundos del francés. Recuperó terreno tras recibir una penalización de cinco segundos el jueves por la noche por golpear una chicane de balas de heno.

El estonio Ott Tänak sigue cuarto con su Hyundai i20 N a 32.8 segundos de Ogier y a sólo 3.3 de Evans, mientras que el japonés Takamoto Katsuta es quinto a 35.7.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Toyota ocupa cuatro de las cinco primeras posiciones y puede hacerse con el campeonato de constructores este fin de semana si Hyundai no le supera por seis puntos.

El sábado es el día más largo del rally, con seis tramos que suman un total de 103,64 km en Alemania y la República Checa.