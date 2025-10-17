Sainz: Es alentador el séptimo puesto sin haber rodado casi nada en el entrenamiento libre

"Es alentador el séptimo puesto logrado hoy, sobre todo sin haber rodado casi nada, especialmente por el tiempo perdido (a causa de una avería en la caja de cambios) en el entrenamiento libre", manifestó Sainz, de 31 años, con cuatro victorias y 28 podios en la categoría reina, dos de ellos en este circuito, en el que el año pasado acabó segundo.

"Teniendo en cuenta las circunstancias, estoy contento con mis vueltas con ambos compuestos (medio y blando) y haré todo lo posible por sumar algunos puntos en la prueba sprint", comentó el talentoso piloto madrileño, que afronta su undécima temporada en la división de honor y que en Baku (Azerbaiyán) logró, al acabar tercero, su primer podio con Williams, su nueva equipo.

"También nos llevaremos el aprendizaje a la cronometrada principal, en la que ojalá podamos repetir o, incluso, mejorar, el resultado de hoy", añadió el español de la escudería de Grove este viernes en el Circuito de las Américas.