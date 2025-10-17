Automovilismo

Tabla de tiempos del entrenamiento libre de Austin

Redacción deportes, 17 oct (EFE).- Tabla de tiempos del primer y único entrenamiento libre para el Gran Premio de Estados Unidos, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa este fin de semana en el Circuito de las Américas de Austin (Texas):

Por EFE
17 de octubre de 2025 - 16:10
