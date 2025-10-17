Verstappen en la 'pole' del sprint de Austin; Alonso sale sexto y Sainz, séptimo

Redacción deportes, 17 oct (EFE).- El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) saldrá desde la 'pole' este sábado en la prueba sprint del Gran Premio de Estados Unidos, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, en el Circuito de las Américas de Austin (Texas); donde los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) arrancarán sexto y séptimo, respectivamente.