Verstappen: Es agradable haber hecho 'pole', pero fue apretado y mañana también lo será

"Es agradable acabar en la 'pole' con miras al sprint", comentó Verstappen, de 28 años, que este viernes firmó por décima vez un primer puesto en una calificación para una prueba corta de Fórmula Uno y que este sábado buscará su decimotercera victoria en una carrera de este tipo.

"Durante el entrenamiento nos dedicamos a afinar el coche y a entender la pista", explicó el astro neerlandés. "La pista cada vez estaba más bacheada, lo que provocaba que fuese más difícil pilotar; motivo por el que seguimos haciendo pequeños ajustes en el coche. Y en la calificación para el sprint la cosa mejoró algo", añadió.

"Por supuesto, probamos los compuestos y pusimos el neumático blando en la última ronda, con el que sólo tuvimos un intento; y mereció la pena. El grip (agarre), además, mejoró algo con el neumático blando (preceptivo en la tercera ronda) en comparación con el medio (obligatorio en las primeras dos). Para nosotros, el asunto consistía en cuadrarlo todo; y el viento estaba cambiando bastante, también", explicó 'Mad Max', con 67 victorias -tercera marca histórica- y 46 'poles' en la categoría reina.

"Haber acabado primero hoy estuvo bien; pero la cosa estuvo apretada y lo volverá a estar mañana. Sabemos que en carrera los McLaren mejoran, así que va a ser duro", comentó Verstappen con miras a la prueba de este sábado, que se disputará sobre poco más de un tercio de la carrera dominical (es decir: 19 vueltas, para completar un recorrido de unos 104 kilómetros).

