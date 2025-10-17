Automovilismo

Verstappen saldrá primero en el sprint de Austin

Redacción deportes, 17 oct (EFE).- El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) saldrá primero este sábado en la prueba sprint del Gran Premio de Estados Unidos, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Circuito de las Américas de Austin (Texas).

Por EFE
17 de octubre de 2025 - 19:25
Verstappen dominó la calificación reducida ('sprint shootout') al cubrir, en la decisiva tercera ronda (SQ3) y con el (en este caso) preceptivo neumático blando, los 5.513 metros de la pista texana en un minuto, 32 segundos y 143 milésimas; superando a los dos pilotos de McLaren. El inglés Lando Norris acabó segundo, a 71 milésimas de 'Mad Max'; y el australiano Oscar Piastri -líder del Mundial, con 22 puntos sobre el anterior- tercero, a 380.