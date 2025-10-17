Verstappen saldrá primero en el sprint de Austin

Verstappen dominó la calificación reducida ('sprint shootout') al cubrir, en la decisiva tercera ronda (SQ3) y con el (en este caso) preceptivo neumático blando, los 5.513 metros de la pista texana en un minuto, 32 segundos y 143 milésimas; superando a los dos pilotos de McLaren. El inglés Lando Norris acabó segundo, a 71 milésimas de 'Mad Max'; y el australiano Oscar Piastri -líder del Mundial, con 22 puntos sobre el anterior- tercero, a 380.