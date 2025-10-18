Automovilismo

Alonso: "Saliendo sexto sabía que iba a pasar algo; si salgo el 15 no pasa nada"

Redacción deportes, 18 oct (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, que tuvo que abandonar, accidentado -sin lamentar daños personales- este sábado en la primera curva de la prueba sprint del Gran Premio de Estados Unidos, el decimonoveno del Mundial, declaró en el Circuito de las Américas de Austin (Texas) que "saliendo sexto sabía que iba a pasar algo"; porque "si" sale "el 15 no pasa nada", por lo que, de forma irónica, afirmó que prefiere tomárselo "a risa".

Por EFE
18 de octubre de 2025 - 17:00
"No vi la repetición. Me fui por el exterior y me tocó algún coche. Pinchamos y con tres ruedas no puedes volver", declaró en Austin, al canal de televisión Dazn, el doble campeón mundial asturiano, con 32 victorias y 106 podios en la F1: dos de ellos en este Gran Premio. El primero, en 2007, en Indianápolis -cuando acabó segundo para McLaren-; y el otro, en 2012, en Austin: al concluir tercero a bordo de un Ferrari.

"Saliendo sexto sabíamos que iba a pasar algo, cuando salimos el 15 no pasa nada. Hay que tomárselo a risa. Encima, el coche está dañado", comentó, después de la carrera corta, el genial piloto asturiano -asimismo campeón del mundo de resistencia (WEC), categoría en la que, entre otros, festejó dos triunfos en las prestigiosas 24 Horas de Le Mans (Francia)- este sábado en el Circuito de las Américas.