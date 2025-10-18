Alonso: "Saliendo sexto sabía que iba a pasar algo; si salgo el 15 no pasa nada"

"No vi la repetición. Me fui por el exterior y me tocó algún coche. Pinchamos y con tres ruedas no puedes volver", declaró en Austin, al canal de televisión Dazn, el doble campeón mundial asturiano, con 32 victorias y 106 podios en la F1: dos de ellos en este Gran Premio. El primero, en 2007, en Indianápolis -cuando acabó segundo para McLaren-; y el otro, en 2012, en Austin: al concluir tercero a bordo de un Ferrari.

"Saliendo sexto sabíamos que iba a pasar algo, cuando salimos el 15 no pasa nada. Hay que tomárselo a risa. Encima, el coche está dañado", comentó, después de la carrera corta, el genial piloto asturiano -asimismo campeón del mundo de resistencia (WEC), categoría en la que, entre otros, festejó dos triunfos en las prestigiosas 24 Horas de Le Mans (Francia)- este sábado en el Circuito de las Américas.