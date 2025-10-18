Automovilismo

Clasificación de la carrera esprint del Gran Premio de Estados Unidos

Redacción deportes, 18 oct (EFE).- Clasificación de la carrera esprint del Gran Premio de Estados Unidos, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, disputada este sábado en el Circuito de las Américas de Austin (Texas):

Por EFE
18 de octubre de 2025 - 17:40
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2366

- Retirados: Lando Norris (GBR/McLaren), Oscar Piastri (AUS/McLaren), Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), Lance Stroll (CAN/Aston Martin), Esteban Ocon (FRA/Haas).