Colapinto: Ha sido un día complicado y un fin de semana difícil hasta el momento

"Ha sido un día complicado y, en general, lo ha sido todo el fin de semana, desde mi lado del garaje", manifestó Colapinto, nacido hace 22 años en Pilar (Buenos Aires) y que en el COTA afronta -en busca aún de sus primeros puntos del año- el decimotercer Gran Premio desde su regreso a la Fórmula Uno.

"En el sprint tuve una buena salida, pero noté un fuerte impacto por detrás en el bordillo de la primera curva, lo que provocó un pinchazo en la rueda trasera izquierda y nos dejó sin posibilidades, teniendo que hacer un 'pit stop' con el que no contábamos", explicó.

"Hicimos una serie de cambios entre ambas sesiones para intentar que pudiera sentirme más a gusto en el coche. Pero unas cosas funcionaron y otras no. Tiré todo lo que pude en la calificación y, al tiempo que fue positivo haber metido los dos coches en la Q2 (su compañero, el francés Pierre Gasly, sale decimocuarto) tuve problemas para cuadrar una vuelta y tuve que abortar un par de intentos", apuntó el argentino.

"No pude correr hoy, después del incidente en la primera curva. Así que tengo ganas de competir mañana; y ver qué podemos hacer desde nuestra posición de salida", manifestó Colapinto este sábado en Austin.

