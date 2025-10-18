Colapinto y Tsunoda, eliminados en la segunda ronda (Q2) de la calificación
Redacción deportes, 18 oct (EFE).- El argentino Franco Colapinto (Alpine) -con el decimoquinto tiempo- y el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) quedaron eliminados este sábado en la segunda ronda (Q2) de la calificación para el Gran Premio de Estados Unidos, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Circuito de las Américas de Austin (Texas).
Por EFE
18 de octubre de 2025 - 19:05
El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que con anterioridad había ganado la prueba sprint, volvió a marcar el mejor tiempo de la ronda, al cubrir, con el neumático de compuesto blando, los 5.513 metros de la pista texana en un minuto, 32 segundos y 701 milésimas, 168 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).
La tercera ronda (Q3), reservada a los diez primeros, se disputará a continuación.