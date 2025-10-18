Automovilismo

Formación de salida del Gran Premio de Estados Unidos

Redacción deportes, 18 oct (EFE).- Formación de salida del Gran Premio de Estados Unidos, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa este domingo en el Circuito de las Américas de Austin (Texas):

Por EFE
18 de octubre de 2025 - 20:55
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2366

+ Sancionado con pérdida de cinco puestos en parrilla por su accidente con Ocon en el sprint.