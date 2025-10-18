Hadjar y Albon, eliminados en la primera ronda (Q1) de la calificación

El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que con anterioridad había ganado la prueba sprint, marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir, con el neumático de compuesto blando, los 5.513 metros de la pista texana en un minuto, 33 segundos y 207 milésimas, 104 menos que el inglés George Russell (Mercedes).

También quedó eliminado el canadiense Lance Stroll (Aston Martin), que, con una sanción de cinco puestos en parrilla -a causa del accidente en la prueba corta-, arrancará desde el fondo de la parrilla.

La segunda ronda (Q2) se disputará a continuación.