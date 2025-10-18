Norris: "Ya he hecho buenas carreras aquí, asi que espero poder repetirlo"

Redacción deportes, 18 oct (EFE).- El inglés Lando Norris (McLaren), segundo en el Mundial de Fórmula Uno, que saldrá segundo en el Gran Premio de Estados Unidos, el decimonoveno del año, declaró en el Circuito de las Américas de Austin (Texas) -donde tuvo que abandonar, al accidentarse, en el sprint- que "ya" hizo "buenas carreras" en esta pista y que espera "poder repetirlo" este domingo.