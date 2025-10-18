Norris: "Ya he hecho buenas carreras aquí, asi que espero poder repetirlo"

Norris, de 25 años, con nueve victorias en la F1 -cinco de ellas esta temporada- es segundo en el campeonato, a 22 de los 336 puntos con los que lidera su compañero, el australiano Oscar Piastri -con el que se tocó, retirándose ambos, tras la primera curva de la prueba corta-, que este domingo arrancará sexto.
"No ha sido mi culpa; no sé de quién ha sido. No lo he visto", había declarado Norris justo después de accidentarse y abandonar el sprint matinal.
Horas después, manifestó que estaba "contento con el segundo puesto" que había logrado en la cronometrada principal.
"Estoy satisfecho con el segundo puesto; pudo haber sido peor. Espero poder completar una buena carrera mañana. Ya tuvimos buenas carreras aquí; así que espero poder repetir un buen resultado", comentó Lando este sábado en Austin.
